Edirne\'de Kadın Dayanışması Vurgusu

13.05.2026 16:28
Başkan Gencan, Tunca Soroptimist Derneği'nin 1. yıl dönümünde kadınların güçlenmesine değindi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Edirne Tunca Soroptimist Derneğinin 1. kuruluş yıl dönümü programına katıldı.

Gencan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kadınların sosyal ve toplumsal yaşamda daha güçlü yer alması adına çalışmalar yürüten derneğin çalışmalarını önemsediklerini belirtti.

Dernek Başkanı Melike Tatlı başta olmak üzere emeği geçen tüm dernek üyelerine ve katkı sunan sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Gencan, kadın dayanışmasını büyüten her çalışmanın yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Trakya Üniversitesi heyeti Bulgaristan'daki 50. yıl etkinliklerine katıldı

Trakya Üniversitesi heyeti, Bulgaristan'ın Blagoevgrad kentindeki South-West Üniversitesi "Neofit Rilsk"nin kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katıldı.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler başkanlığındaki heyet, program kapsamında gerçekleştirilen "STEM Uygulamaları: Eğitim İçin Gelecek Boyutlar ve Perspektifler" ile "Sağlık Hizmetleri ve Yapay Zeka: Fırsatlar, Sorunlar ve Gelecek Kararları" başlıklı toplantılarda yer aldı.

Toplantılarda eğitim teknolojileri, yapay zeka uygulamaları ve sağlık alanındaki güncel gelişmeler ele alınırken, üniversiteler arası akademik iş birliklerinin geliştirilmesinin önemi vurgulandı.

Hatipler, South - West Üniversitesi "Neofit Rilski"nin 50. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, STEM, yapay zeka ve sağlık teknolojileri alanlarında yapılacak iş birliklerinin bilimsel gelişime katkı sağlayacağını belirtti.

South - West Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nikolay Marin de üniversiteler arasındaki akademik iş birliklerinin bölgesel ve uluslararası bilimsel gelişime katkı sunduğunu ifade etti. Etkinlikler kapsamında çeşitli kutlama programları da gerçekleştirildi

Edirne Basketbol Spor Kulüpleri Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Edirne Basketbol Spor Kulüpleri Koordinasyon Toplantısı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıda, kentte basketbol branşının gelişimine yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca kulüpler arası iş birliğinin artırılmasına yönelik konular ele alındı.

Yeni Hayat Özel Bakım Merkezi'ni ziyaret

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Engelliler Haftası kapsamında Yeni Hayat Özel Bakım Merkezi'ni ziyaret etti.

Merkez Müdürü Deniz Akalın ve bakım merkezinde hizmet alanlarla bir araya gelen Sevgili, vatandaşlarla sohbet etti.

Ziyarette, özel bireylerin sosyal hayata katılımının artırılması ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: AA

