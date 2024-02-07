Edirne'de kadın doktoru darbeden hasta yakınına ev hapsi cezası - Son Dakika
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Edirne'de kadın doktoru darbeden hasta yakınına ev hapsi cezası

Edirne\'de kadın doktoru darbeden hasta yakınına ev hapsi cezası

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli doktor B.Ö, tedavi sırasında hayatını kaybeden hastanın oğluna vefat haberini verdi. Haberi alan hasta yakını V.K, doktoru darbetti. Polis tarafından gözaltına alınan V.K'nın alkollü olduğu tespit edildi. V.K, adliyeye sevk edildikten sonra ev hapsi cezasıyla cezalandırıldı.

07.02.2024 10:35
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Edirne'de kadın doktoru darbeden hasta yakınına ev hapsi cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli doktor B.Ö, Dahiliye Yoğun Bakım Servisi'ndeki tedavisi sırasında hayatını kaybeden hastanın vefat haberini oğlu V.K'ya verdi.

Annesinin ölüm haberini alan V.K, doktor B.Ö'yü darbetti.

"Beyaz kod" bildiriminde bulunulmasının ardından V.K, polis tarafından gözaltına alındı.

Yapılan ölçümde V.K'nın 1.30 promil alkollü olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen V.K. çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsiyle cezalandırıldı.

Kaynak: AA

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