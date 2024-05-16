Edirne'de bir kadın tehdit ve hakaret suçlamasıyla polise başvurdu - Son Dakika
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Edirne'de bir kadın tehdit ve hakaret suçlamasıyla polise başvurdu

Edirne\'de bir kadın tehdit ve hakaret suçlamasıyla polise başvurdu

İstasyon Mahallesinde yaşayan A.Ç, eski erkek arkadaşı B.C.Ç.'nin kendisine tehdit ve hakarette bulunduğunu iddia ederek Cumhuriyet Polis Merkezine başvurdu. A.Ç., ifadesinde ikametinde oturduğu sırada kapısının bir kurye tarafından defalarca çalındığını öne sürdü. Bu durumun ardından, uzaklaştırma kararı bulunan eski erkek arkadaşı B.C.Ç.'nin kendisini tehdit ettiğini iddia etti. A.Ç. kurye ve B.C.Ç.'den şikayetçi oldu. -Nitelikli yağma iddiası

16.05.2024 12:59
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Edirne'de bir kadın tehdit ve hakaret suçlamasıyla polise başvurdu.

İstasyon Mahallesinde yaşayan A.Ç, eski erkek arkadaşı B.C.Ç.'nin kendisine tehdit ve hakarette bulunduğunu iddia ederek Cumhuriyet Polis Merkezine başvurdu.

A.Ç., ifadesinde ikametinde oturduğu sırada kapısının bir kurye tarafından defalarca çalındığını öne sürdü.

Bu durumun ardından, uzaklaştırma kararı bulunan eski erkek arkadaşı B.C.Ç.'nin kendisini tehdit ettiğini iddia etti.

A.Ç. kurye ve B.C.Ç.'den şikayetçi oldu.

-Nitelikli yağma iddiası

Edirne'de bir kişi kar maskeli iki kişinin altınlarını çaldığını iddia etti.

Menzilahir Mahallesi'nde yaşayan N.Z. polise şikayetinde ikametine giren ve yüzlerini kar maskesiyle gizlemiş iki şüphelinin, iki yaşındaki çocuğunu kucaklayarak kendisini ve çocuğunu tehdit ettiğini belirtti.

Zanlıların, evde bulunan tüm altınların yerini söylemesini istediğini tehdit karşısında salonda bulunan baza altındaki çantada sakladığı altın ve ziynet eşyalarının yerini söylemek zorunda kaldığını belirten N.Z. hırsızların 50 bin lira değerinde altınlarını çaldığını öne sürdü.

Kaynak: AA

Edirne, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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