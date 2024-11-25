Edirne'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Edirne'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinliği Düzenlendi

Edirne\'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinliği Düzenlendi

Edirne Barosu Kadın Hakları Komisyonu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde vatandaşların önerilerini topladı. Öneriler kitap haline getirilecek.

25.11.2024 16:31  Güncelleme: 16:34
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EDİRNE Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyesi avukatlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde şiddetle mücadele konusunda vatandaşların önerilerini aldı. Komisyon Başkanı Bedia Mutlu Mirzabey, trafiğe kapalı caddede vatandaşların kağıtlara yazıp panoya astığı önerileri, kitap haline getireceklerini söyledi.

Edirne Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından düzenlenen etkinlik, Saraçlar Caddesi'nde yapıldı. Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç'un da katıldığı etkinlikte şiddetle mücadele konusunda vatandaşların önerileri alındı. Vatandaşlar, önerilerini kağıtlara yazıp kurulan panoya astı.

'NOTER MASRAFLARI PROTOKOLLE KALDIRILABİLİR'

Edirne Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Bedia Mutlu Mirzabey, gün sonunda toplanan önerilerin, ilerleyen süreçte kitaplaştırılacağını söyledi. Mirzabey, kadınların, fiziksel şiddetin yanında, ekonomik şiddete de maruz kaldığını belirterek, "Edirne Barosu Aile ve Kadın Hakları Komisyonu olarak kadına yönelik şiddetin sadece fiziksel olmadığı bu alanda önleyici ve sonuca yönelik çalışmalar yapılırken kadınların hukuksal destek noktasında ekonomik şiddete maruz kaldığı konusunda tespitlerimiz mevcuttur. Boşanma, nafaka, velayet, işçilik alacakları davalarında dava açmak için adli yardım yönetmeliğine dayanarak hukuksal hakları yerine getirmesi ve takibi için barolarca destek verilmektedir. Barolara adli yardım talebinde bulunanların şartları uyduğu takdirde adli yardım talepleri kabul edilerek avukat ataması yapılmaktadır. Adli yardım talebi kabul edilen kişiye atanan avukata, vekalet ilişkisinin kurulması için noterlerde alınan ücreti ödeme gücü olmayan kişilerin bazen vekalet çıkaramadıkları da olmaktadır. Adalet Bakanlığı'nın Türkiye Noterler Birliği ile protokol yapılması halinde kadınların ekonomik şiddete maruz kalmasının çözümünde bir adım atılmış olacaktır" dedi.

Haber – Kamera: Olgay GÜLER - Umut IŞIK/ EDİRNE,

Kaynak: DHA

Güncel, Edirne, Hukuk, Kadın, Son Dakika

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