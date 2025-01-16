Edirne'de Kar Sonrası Güneş Keyfi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne'de Kar Sonrası Güneş Keyfi

Edirne'de kar yağışının ardından vatandaşlar güneşli havayı fırsat bilip dışarı çıktı.

16.01.2025 22:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kar sonrası güneşi gören dışarıya çıktı

EDİRNE - Uzun zamandır soğuk ve kar kar yağışlı havanın etkili olduğu Edirne'de bugün güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar işlek caddelerde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü Edirne şehir merkezinde, sıcak havayı gören vatandaşlar soluğu işlek caddelerde aldı. Kar yağışı ve soğuk havanın ardından bugün güneşin keyfini süren vatandaşlar, sıcak havanın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar alışverişlerini yaparken, bazıları ise yürüyüş yapmak için dışarıya çıktı.

"Zemheri demek komşudan komşuya geçilmeyecek zaman demek"

Balkanlardan gelen ve 4 gün etkili olan soğuk havanın etkili olduğunu söyleyen Güngör Yanıklar, "Soğuk havanın ardından bugün biraz daha iyi olunca dışarıya çıktım. Havalar bugün sıcak, yarın soğuk bu Allah'ın işi. Normal olarak zemheri ayındayız, zemheri demek komşudan komşuya geçilmeyecek zaman demek. Artık iklimler değişti. Hava biraz daha iyi buradan bahçeye giderim .Güvercinleri ve hayvanları beslerim günümüzü geçiririz" dedi.

Güneşli havanın etkisiyle vatandaşlar da alışveriş yapmaya başladı. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre hava sıcaklığının hafta sonunda 13 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Alışveriş, Güneşli, Ekonomi, Güncel, Edirne, Yaşam, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Kar Sonrası Güneş Keyfi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:17 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
01:44 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın eşi gözyaşlarını tutamadı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı
00:11 Netanyahu’yu bekleyen büyük tehlike Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
21:16 ABD’den ateşkes itirafı: HAMAS’ı masaya Erdoğan getirdi ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
09:51 Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü
09:49 Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia ’’Beni evimden aldırdılar’’ Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia! ''Beni evimden aldırdılar''
09:39 Gazze’de 15 ay sonra ateşkes Anlaşma 3 aşamalı olacak Gazze'de 15 ay sonra ateşkes! Anlaşma 3 aşamalı olacak
09:39 Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
09:30 Gram altın güne rekorla başladı Gram altın güne rekorla başladı
09:24 Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakibi 5. Lig ekibine elendi Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi 5. Lig ekibine elendi
09:22 Motorine zam geldi İşte yeni fiyatlar Motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 03:58:08. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Kar Sonrası Güneş Keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.