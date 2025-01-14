Edirne\'de Kar Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor

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Edirne'de İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışının etkili olduğu 3 bölgede 8 ekip, 25 araç ve iş makinesi, 45 personelle gece ve gündüz kar temizleme çalışmasında bulunuyor. Yetkililer, kar yağışı nedeniyle kapalı köy yolunu bulunmadığını belirterek, çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Haber - Kamera: Umut IŞIK/ EDİRNE,