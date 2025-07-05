Edirne'de Karaborsa Bilet Operasyonu

Edirne'de, 664. Kırkpınar Tarihi Güreşleri'nde karaborsa bilet satışı yapan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri Sarayiçi Er Meydanı çevresinde yaptığı denetimlerde karaborsa bilet satışı yapıldığını tespit etti.
Ekipler, karaborsa bilet satan T.T'nin (49) üzerinde yaptıkları aramada 12 bilet ele geçirdi.
Şüpheli polis merkezine götürüldü.
T.T'nin, Kırkpınar Tarihi Güreşleri'nin dijital biletlerini satan şirketin işten çıkarılan eski çalışanı olduğu öğrenildi.
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