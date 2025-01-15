Edirne'de Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
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Edirne'de Karla Mücadele Devam Ediyor

Edirne\'de Karla Mücadele Devam Ediyor

Edirne İl Özel İdaresi, köy yollarını açmak için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

15.01.2025 17:06
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Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışının köylere ulaşımı aksatmaması için karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren kentte pazar günü başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri de köy yollarının ulaşıma kapanmaması için mücadele ediyor. Yağışın yoğun olduğu üç bölgede 45 personel, 25 araç ve iş makinesiyle çalışma yapıyor.

Ekipler, yolda mahsur kalan araçları kurtarma çalışması da yürütüyor.

Öte yandan, yağışın yoğun olduğu ilçelerden İpsala'da da kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Değerli İpsalalılar, zorunlu olmadıkça araçla seyahat etmeyelim. İş makineleri bile zorluk çekiyor. İbriktepe köyümüzde elektrikten kaynaklı su problemi oluşmuş durumdadır. Tüm ekipleri elektrik problemini çözmesi için bölgeye yönlendirdik. Gün içerisinde problem çözülecektir. Acil durumlar için mutlaka Kaymakamlığımıza, emniyet, jandarma ve sağlık ekiplerimize ulaşın." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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