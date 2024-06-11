Edirne\'de Kedi Yavrusu Park Halindeki Araçlara Zor Anlar Yaşattı

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Edirne'de kedi yavrusu, motor kısmına girdiği park halindeki araçların sahiplerine zor anlar yaşattı.

Atatürk Bulvarı'nda park halindeki otomobilin motor bölümünden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin çağrısı üzerine aracının başına gelen kişi, kaputu açtı. Bu sırada kaçan kedi yavrusu, park halindeki diğer aracın motor kısmına girdi. Polis ekiplerinin plaka üzerinden ulaştığı araç sahibi de otomobilinin yanına geldi.

Buradan da kaçarak iki aracın daha motor kısmına giren kedi yuvrusu, otomobilin altına giren bir vatandaşın uzun uğraşı sonucu çıkarıldı. Vatandaş, bakımını yapmak için kediyi evine götürdü.