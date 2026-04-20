Edirne\'de Kereste Fabrikasında Yangın

Edirne'de kereste fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

İpsala ilçesine bağlı Paşaköy'deki kereste fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangın kontrol altına alındı.

Yangında soğutma çalışmaları sürüyor.