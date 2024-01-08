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Edirne'de kış ortasında gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika
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Edirne'de kış ortasında gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Edirne'de kış ortasında etkili olan yağmur sonrası oluşan gökkuşağı, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yağmurun da etkisiyle bir anda gökyüzünde oluşan manzara görenleri hayrete çevirdi. Vatandaşlar bu eşsiz manzarayı telefonlarına kaydetti. Edirne'de dört mevsimi bir arada yaşadıklarını belirten vatandaşlar, bu mevsimde bu gökkuşağının olmasının normal bir durum olmadığını aktardı.

08.01.2024 - 16:37,
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Edirne'de gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu, görenler telefonlarına sarıldı

EDİRNE - Edirne'de kış ortasında etkili olan yağmur sonrası oluşan gökkuşağı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Genel olarak ilkbahar ve yaz aylarında oluşan gökkuşağı, bu kez kendini kış ortasında gösterdi. Mevsim gereği yurdun birçok bölgesinde karlı ve soğuk hava etkili olurken Edirne adeta dört mevsimi bir arada yaşadı.

Yağmurun da etkisiyle bir anda gökyüzünde oluşan manzara görenleri hayrete çevirdi. Öğleden sonra kısa süreli yağan yağmurun ardından oluşan gökkuşağı çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi. Vatandaşlar bu eşsiz manzarayı telefonlarına kaydetti.

Tarihi dokusu ile adeta film sahnelerini andıran şehrin en kalabalık caddesi olan Saraçlar caddesinden Burmalı, Üç Şerefeli ve Selimiye Camii'nin üzerini adeta örten gökkuşağının bu anı için vatandaşlar telefonlara sarıldı.

Vatandaşlardan Fevzi Demir, kış ortasında oluşan bu manzara karşısında şaşırıp kaldıklarını söyledi. Bu mevsimde bu gökkuşağının çok güzel olduğunu belirten Demir, bu mevsimde bu manzaranın olmasının normal bir durum olmadığını aktardı.

Gökkuşağını görünce çok şaşırdıklarını söyleyen Dilay Dağdeviren, Edirne'de dört mevsimi bir arada yaşadıklarını belirtti.

Yerde kar olması gerekirken oluşan bu gökkuşağının çok garip olduğunu söyleyen Recep Işılak, güzel bir manzara oluştuğunu ancak mevsimlerin çok değiştiğini aktardı.

Edirne\'de kış ortasında gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Edirne'de kış ortasında gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika
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