Edirne'de komutanlara veda yemeği - Son Dakika
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Edirne'de komutanlara veda yemeği

Edirne\'de komutanlara veda yemeği
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Edirne Valisi Yunus Sezer, yeni görevlere atanan Tümgeneral Yüksel Kolcu ve Tuğgeneral Bülent Barış Sarp onuruna veda yemeği düzenledi. Vali Sezer, komutanlara hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

Edirne Valiliğince komutanlara veda yemeği düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer tarafından Edirne Garnizon Komutanlığından Yüksek Askeri Şura kararları doğrultusunda tuğgeneral rütbesinden tümgeneral rütbesine yükselerek Genelkurmay Personel Başkanlığı görevine atanan Tümgeneral Yüksel Kolcu ile 9. Hudut Tugay Komutanlığından Kara Kuvvetleri Komutanlığı Teknoloji ve Proje Yönetim Daire Başkanlığı görevine atanan Tuğgeneral Bülent Barış Sarp ve aileleri onuruna veda yemeği verildi.

Kolcu ve Sarp'a Edirne'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Sezer, yeni görevlerinde başarı diledi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da veda yemeğine katıldı.

Kaynak: AA

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