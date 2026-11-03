Edirne'de konaklama çalışanlarına turizm eğitimi başladı, 165 işletme hedefleniyor - Son Dakika
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Edirne'de konaklama çalışanlarına turizm eğitimi başladı, 165 işletme hedefleniyor

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Edirne\'de konaklama çalışanlarına turizm eğitimi başladı, 165 işletme hedefleniyor
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Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen Mesleki Turizm Eğitim Programı, konaklama işletmeleri çalışanlarına yönelik başladı. 5 Kasım'a kadar sürecek eğitimlerle yaklaşık 165 işletmedeki tüm çalışanlara ulaşılması hedefleniyor.

Edirne'de turizm sektöründe hizmet kalitesinin artırılması amacıyla konaklama işletmelerinde çalışanlara yönelik mesleki eğitim programı başladı.

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen Mesleki Turizm Eğitim Programı'nın açılışı kentteki bir otelde gerçekleştirildi.

5 Kasım'a kadar devam edecek program kapsamında katılımcılara yöneticilik, ön büro, yiyecek ve içecek servisi ile kat hizmetleri alanlarında eğitim veriliyor.

- "Ziyaretçilerin memnuniyetini daha üst seviyelere taşımamız gerekiyor"

Programın açılışında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne'nin turizm potansiyelinin geliştirilmesinde konaklama sektöründe çalışan personelin önemli rol üstlendiğini belirtti.

Ziyaretçilerin beklenti ve alışkanlıklarının zamanla değiştiğine dikkati çeken Soytürk, hizmet kalitesinin artırılması için çalışanların bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeleri gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Edirne, sahip olduğu kültürel zenginlik ve turizm potansiyeliyle her geçen gün gelişiyor. Şehrimize gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin memnuniyetini daha üst seviyelere taşımamız gerekiyor. Ziyaretçilerin beklentileri, istekleri ve deneyimleri her geçen gün değişiyor.

Artık 60 yıl önceki turist profiliyle karşı karşıya değiliz. Yeni turist profiliyle birlikte hizmet anlayışı, konfor beklentileri ve alışkanlıklar da farklılaşıyor. Hayat boyu öğrenme anlayışıyla bilgi, beceri ve tecrübelerimizi sürekli yenilememiz gerekiyor."

"Amaç konaklama işletmelerinde çalışanların eğitimlerden yaralanması"

Edirne'nin tarihi ve kültürel mirası, gastronomisi ve Balkanlar ile bağlantılarının turizm açısından önemli bir potansiyel oluşturduğunu vurgulayan Soytürk, bu potansiyelin nitelikli hizmet anlayışıyla desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Mesleki Turizm Eğitim Programı'nın Kültür ve Turizm Bakanlığının uygulamaya başladığı eğitim modellerinden biri olduğunu aktaran Soytürk, sürecin uygulama sınavıyla tamamlanacağını belirtti.

Eğitimlerin kentteki konaklama işletmelerine yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini belirten Soytürk, "Amacımız, Edirne'de faaliyet gösteren yaklaşık 165 konaklama işletmesindeki çalışanların tamamının bu eğitimlerden yararlanmasını sağlamak." dedi.

İşletme sahiplerinin personelini eğitimlere göndermekte zaman zaman çekinceler yaşayabildiğini de belirten Soytürk, mesleki eğitimlerin nitelikli hizmet sunulmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Soytürk, eğitimlerin zorunlu olmadığını ancak sektörde mesleki gelişimin giderek önem kazandığını belirterek, tüm konaklama işletmelerinin çalışanlarını programa dahil etmesini beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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