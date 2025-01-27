Edirne'de Köpek Yavruları Çöpe Atıldı - Son Dakika
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Edirne'de Köpek Yavruları Çöpe Atıldı

Edirne\'de Köpek Yavruları Çöpe Atıldı

Edirne'de bir barınakta köpek yavrularının çöpe atılmasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

27.01.2025 11:17
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Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'nda köpek yavrularının çöpe atılmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstasyon Mahallesi'ndeki barınağın yanındaki çöp konteynerine poşet içerisinde köpek yavrularının atıldığı ihbarı üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) sevk edildi.

Olayla ilgili barınakta görevli Ş.K. ve E.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Edirne'de dün barınağı ziyaret eden bazı hayvanseverler çöp konteynerine atılan poşet içerisindeköpek yavruları görmüş, cep telefonu kamerasıyla kaydedilen bu anlar sosyal medya platformlarında paylaşılmıştı.

Olayın ardından Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu barınağa giderek inceleme yapmış, hayvansever derneklerinin temsilcileriyle görüşüp taleplerini dinlemişti.

Köpek yavruları 22 Dost Eli Derneği tarafından tedavi için veterinere götürülmüş, belediye tarafından soruşturma başlatılan olayla ilgili personel ise görevden el çektirilmişti.

Kaynak: AA

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