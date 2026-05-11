Edirne\'de Koruyucu Aile Tanıtım Etkinliği

Edirne'de Anneler Günü etkinlikleri kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruyucu aile hizmeti tanıtım programı düzenlendi.

Devecihan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, bir çocuğun hayatına dokunmanın en güzel duygulardan biri olduğunu söyledi.

Koruyucu aile olmanın yalnızca bir çocuğa yuva açmak değil, aynı zamanda onun hayatına umut olmak anlamı taşıdığını belirten Tohumcu, "Bir yavrunun hayatına girmek ve onun gelişimine katkı sunmak çok kıymetli. Koruyucu aile olduğunuzda hem eviniz şenleniyor hem de bir çocuğun geleceğine dokunmuş oluyorsunuz." dedi.

Koruyucu aile hizmetine toplumun her kesiminden destek beklediklerini ifade eden Tohumcu, aile olmanın sevgi ve sorumluluk gerektirdiğini kaydetti.

Programda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koruyucu aile uzmanı Yasemin Akgöl tarafından koruyucu aile olmanın şartlarıyla ilgili sunum gerçekleştirildi.

Etkinlikte söz alan koruyucu aileler de evlat edinme sürecinde yaşadıkları duyguları paylaştı. Perihan Curacı, 7 yıl önce bir kız çocuğuna koruyucu aile olduklarını belirterek, ilk karşılaşmalarında yaşadığı duyguyu anlattı.

Kuruma yaptıkları ziyarette küçük kızın yanına gelip elini tuttuğunu ifade eden Curacı, "İlk benim yanıma sokuldu, elimi tuttu. O gün başlayan bağımız 7 yıldır devam ediyor. 'Anne' dediği zaman her şeyi unutuyorsunuz. Size sarılıp 'En güvendiğim yer burası' dediğinde tarif edilemez duygular yaşıyorsunuz." diye konuştu.

Curacı'nın konuşması sırasında salonda duygusal anlar yaşandı, bazı katılımcılar gözyaşlarını tutamadı.

İlknur Günay da 8 ay önce 3,5 yaşındaki bir kız çocuğuna koruyucu aile olduklarını anlatarak, "İlk karşılaşmamızda çok heyecanlıydık. Bu süreçte kurum bize çok destek oldu. Kızımız mutlu, biz de onunla birlikte çok mutluyuz. İki çocuğumuz vardı, şimdi 5 kişilik güzel bir aile olduk." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Nefes Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından "Anne Türküleri" konseri verildi.

Programa Edirne Vali Yardımcısı Ercan Çiçek, Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer, kurum müdürleri, koruyucu aileler ve vatandaşlar katıldı.