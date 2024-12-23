Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce "dur" ihtarına uymayan 22 ADP 999 plakalı otomobili Güney Çevre Yolu'nda durdurmak istedi.
Polisten kaçarak tarla yoluna giren araç, kovalamaca sonucu Hadımağa mevkiinde yakalandı.
Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü E.M. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Kovalamaca: Ehliyetsiz Sürücü Yakalandı - Son Dakika
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