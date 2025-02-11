Edirne'de Kovalamaca Sonucu Sürücü Yakalandı

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Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişindeki kontrol noktasına yaklaşan 34 KIY 128 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, şehir içindeki kovalamaca sonucu Şevki Arman Caddesi'nde yakalandı.

Kovalamaca sırasında araçtan bir şüphelinin indiğini Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından tespit eden ekipler, bir süre sonra Türkmenistan uyruklu şüpheli E.B'yi de gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.