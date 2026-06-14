Edirne İl Özel İdaresinin köy yollarını asfaltlama çalışmaları sürüyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meriç ilçesinde 10 köyün ulaşımını doğrudan etkileyen Rahmanca - Akçadam kara yolunun 5 kilometrelik ikinci bölümündeki sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı.
Asfaltlama çalışmalarına Uzunköprü'nün Çalı, Kurdu ve Gemici köyleri arasındaki yolda devam edileceği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Köy Yolları Asfaltlanıyor - Son Dakika
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