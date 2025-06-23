Edirne'de Köy Yollarına Sıcak Asfalt - Son Dakika
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Edirne'de Köy Yollarına Sıcak Asfalt

Edirne\'de Köy Yollarına Sıcak Asfalt
23.06.2025 17:40
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Edirne'nin köy yolları, sıcak asfaltla konforlu hale getiriliyor; hedef 200 km asfalt üretimi.

Edirne'nin köy yolları, otoyol kalitesinde uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturulmaya devam ediyor.

Vali Yunus Sezer'in talimatıyla İl Özel İdaresince 2 yıl önce Havsa ilçesinde sıcak asfalt üretim şantiyesi kuruldu.

Sıcak asfalt plent tesisinde kendi asfaltını üreten İl Özel İdaresi, köy yollarını konforlu hale getirmek için mesai harcıyor.

Vali Sezer, şehir asfaltlama çalışmalarının sürdüğü şehir merkezi ile Değirmenyeni köyü arasındaki asfalt çalışmalarını inceledi, ekiplerden bilgi aldı.

Sezer, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kentte kırsal nüfusun yoğun olduğunu ve bu açıdan köylerin altyapılarının iyileştirilmesi için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Geçen yıl bir hedef koymuştuk, nüfus yoğunluğunun fazla olduğu köylerimizden başlayarak tüm köylerimize sıcak asfalt yapmayı hedefledik. Her sene bu sathi kaplama asfalttan dolayı yamadan kurtaralım diye böyle bir çalışma başlattık. Geçen sene 100 kilometreyi aşkın bir sıcak asfalt yaptık." dedi.

Sezer, kent genelinde sıcak asfalt çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Yapımı süren yolun, pek çok köyü ilgilendirdiğini, Hamzabeyli Gümrük Kapısı otobanına bağlandığını anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"Şu anda bulunduğumuz yer Edirne'nin merkezinden başlayıp Hamzabeyli Gümrük Kapısı otobanına bağlanana kadar olan 25 kilometrelik bir yol. Geçen sene bir kısmını yapmıştık, bu sene de devam ediyoruz. Burayı bağladığımız 12 köyümüzün direk yararlandığı bir grup yol hattını yapmış olacağız. Çok kullanılan ve önemli bir yol hattı. İkincisi de yine Hamzabeyli Gümrük Kapımıza da belki sıkışık durumlarda alternatif olacak, kullanılacak bir çıkış yolu olarak da burayı değerlendirme imkanımız olacak."

Sezer, günde yaklaşık 1 kilometre sıcak asfalt seriminin yapıldığını anlattı.

Havaların elverişli olduğu müddetçe çalışmaları sürdürmek istediklerini dile getiren Sezer, "Bu yıl 150-200 kilometre arasında bir hedefimiz var. Geçen seneye göre avantajlıyız. Bizim araç parkımız neredeyse yoktu, kiralamayla yapıyorduk. Bu sene biz araç parkımızı da kendimiz oluşturduk. Kiralama sisteminden ziyade kendi imkanlarımızla daha ucuz, daha makul, daha ekonomik şartlarda bu işi üretme imkanımız olacak." diye konuştu.

Vali Sezer'e incelemelerde, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Köy Yollarına Sıcak Asfalt - Son Dakika

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