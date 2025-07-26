Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, yol yapım ekipleri, asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Keşan'a bağlı Şabanmera köyü ile Yayla sahili arasındaki 3 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışması tamamlandı.
Yol yapım çalışmalarının Keşan'a bağlı Türkmen köyünde devam edeceği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Köy Yollarına Sıcak Asfalt - Son Dakika
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