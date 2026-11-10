Edirne\'de Kur\'an kursu kursiyerlerine koruyucu aile hizmeti anlatıldı

Edirne'de Kur'an kursu kursiyerlerine koruyucu aile hizmeti anlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Koruyucu Aile Birimi, Akmescit Kur'an Kursu'ndaki kursiyerlere koruyucu aile hizmetini anlattı. Programda hizmetin işleyişi ve başvuru şartları aktarıldı, merak edilen konular katılımcılarla paylaşıldı.
Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, koruyucu aile hizmetinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla bilgilendirme programı düzenlendi.
İl Müdürlüğü Koruyucu Aile Birimi tarafından Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi Akmescit Kur'an Kursu kursiyerlerine yönelik gerçekleştirilen programda, koruyucu aile hizmetinin işleyişi ve başvuru şartları hakkında bilgi verildi.
Programda, koruyucu aile hizmetine ilişkin merak edilen konular katılımcılarla paylaşıldı.
Kaynak: AA
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