Edirne\'de kurak 2 yılın ardından çeltik hasadı başladı, üretici TMO\'dan alım bekliyor

EDİRNE'de, üreticinin 'beyaz altın' olarak adlandırdığı çeltikte aşırı sıcak ve yağışsız hava nedeniyle zorlu geçen kurak 2 yılın ardından, hasat mesaisi başladı. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Çeltik için çok zor yılların ardından biraz daha rahat nefes alabileceğimiz bir yıl geçirdik. Genelde verimlerin iyi olduğunu, 800 kilo, 850 kilo, provize dediğimiz çeşitlerde 1 tona yakın verimler de duyduğumuz yerler var" dedi.

Türkiye'nin çeltik ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ının karşılandığı Edirne'de, aşırı sıcaklar ve yağışsız hava nedeniyle, üretici son 2 yıl zorluk yaşadı. Tarımsal sulamada kullanılan başta Tunca ve Meriç nehirleri olmak üzere birçok su kaynağı kuruma noktasına gelince, çiftçi ürününü dönüşümlü sulamayla hayatta tuttu. Kurak 2 yılın ardından bölgede bu yıl zamanında düşen yağışlar, üreticinin yüzünü güldürdü. Üretici, 'beyaz altın' olarak adlandırdığı ve mayıs ayında toprakla buluşturduğu çeltikte zorlu 5 ayın ardından hasat mesaisine başladı.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, zor 2 yılın ardından bu sene yağışlarla birlikte hem baraj hem de nehir su seviyelerinde artış olduğunu söyledi. Arabacı, "Bu artışla beraber 2026 çeltik sezonu içerisinde hiç su sorunu yaşamadık. Çok şükür ki 2 yılın ardından rahat nefes alabileceğimiz, arazimizi rahatlıkla sulayabileceğimiz bir yıl geçirdik. O yüzden bu yıl üreticilerimiz su sorunu yaşamadığı için zamanında hazırlığını yaptı, ekilişini yaptı. Hatta çok yağışlardan dolayı, su taşkınları oldu. Ekiliş önceki yıllara nazaran biraz daha geri kaldı. Bütün çiftçimiz zamanında ekimini yaptı diyebiliriz. Şu ana kadar, başından bugüne gelişimi gayet güzeldi. Biliyorsunuz ki çeltikte son yıllarda provize dediğimiz farklı bir ürün çıktı. Bunun ayrı bir ilacı var. Yani otla mücadelede daha kolay bir dönem geçirdik diyebilirim eski yıllara baktığımızda. O yüzden genel anlamda baktığımızda birçok üreticimizin verimi güzel" dedi.

'SUYLA İLGİLİ SORUN YAŞAMADIK'

Son 2 yıla oranla Edirne'de bu yıl ekim alanlarının da arttığını söyleyen Arabacı, "Geçtiğimiz yıllarda aşağı yukarı 430 bin dekarlara kadar Edirne ilinin genelinde ekilişimiz düşmüştü. Bu yıl aşağı yukarı ortalama 500 bin dekar ekilişimiz oldu Edirne'de. Türkiye'deki ekiliş alanının hemen hemen yüzde 40'ını ekiyorduk. Bu yıl yüzde 43'ünü ektik Edirne olarak. Genel anlamda baktığımızda su sorunu olmayacak bölgelerde ekilişler arttı. Bu yıl üreticilerimiz hizmetini yaptı ve şu anda hasat dönemine geldik. Şu ana kadar ekiliş, gelişim, bu aşamada baktığımızda ürünümüzün başından sonuna kadar gelişimi güzeldi. Mücadelemizi zamanında yaptık. Nehir debilerimiz gayet güzel. Önceki yıllardaki gibi dönüşümlü sisteme geçmedik. O yüzden suyla ilgili bir sorun yaşamadık" diye konuştu.

'800 KİLO ORTALAMA BÖLGEMİZ İÇİN İYİ'

Hasat edilen yerlerden güzel verim haberleri aldıklarını dile getiren Arabacı, "Hasada başladık. Birçok yerde de hasat yapılıyor. Şu an tabloya baktığımızda hasat edilen yerlerde, verimle ilgili çok ciddi sorunlar duymadık. Genelde verimlerin iyi olduğunu, 800 kilo, 850 kilo, provize dediğimiz çeşitlerde 1 tona yakın verimler de duyduğumuz yerler var. Ortalama için şu an çok erken çünkü daha sezonun çok başı. Ama yani biz 800-850 gibi rakamlar duyuyoruz. 800 kilo ortalamayı bozmazsak bölgemiz için iyi diyebiliriz. Tabii bunu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Yani daha şu an hasadın çok başındayız. Önümüzdeki süreçte bu verim ortalaması aşağı yukarı belli olur. Bu yıl önceki yıllara bakarak hasat eden üreticilerimizden aldığım bilgilere göre bu yıl randımanla ilgili birtakım sıkıntılar var. Yani biz genelde çeltik fiyatları açıklandığında 60 randıman üzerinden konuşurduk. Bu yıl duyuyorum 50, 52, 53 randıman olan yerler varmış. Şu ana kadar aldığım duyumlar genelde randımanın düşük olmasıyla alakalı. İnşallah önümüzdeki süreçte hasat edilen yerlerde böyle gitmez. Yoksa randımanın düşük olması fiyatın daha düşük olması anlamına gelir" dedi.

'TMO BİR AN ÖNCE ALIM FİYATI AÇIKLAMALI'

Arabacı, piyasada, çeltik fiyatının geçen yıla oranlar düşük seyrettiğini ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin müdahale etmesi gerektiğini kaydetti. Arabacı, "Şu an baktığımızda geçtiğimiz yıl iri tane dediğimiz yani baldo çeltikler 40-42 lira bandında pazar buluyordu. Ama şu an aynı ürün 35-36 lira bandında. O da alıcı nazlanıyor ürünü almakta. O yüzden bu aşamada TMO'ya büyük görev düşüyor. Yani geçtiğimiz yıl pazar fiyatları, serbest piyasanın iyi olmasından kaynaklı, TMO biraz geç açıklamıştı rakamları. Yani piyasaların geri düşmeye başlamasıyla TMO müdahale etti. Ama bu yıl sezon başında piyasalar geçtiğimiz yılın altında başladı. Geçtiğimiz yılla bu yıl arasında zaten yüzde 30'un üzerinde maliyet artışımız var. Bir de geçen yılın altında fiyat olunca üretici şu an zararına ürün satıyor. Hatta pazar bulmakta, satmakta zorlanıyor. İnşallah bununla ilgili bizim TMO'dan, bakanlığımızdan beklentimiz bir an önce alım fiyatlarını açıklamaları. Kesinlikle yüzde 30'un altında bir artış üreticiyi tatmin etmeyecektir. İri tane bugün 48-50 lira bandında olursa üreticinin en azından zarar etmemiş olduğu ve bir nebze olsun az da olsa para kazandığı bir süreç olur" ifadelerini kullandı.

'BU VERİM BİZİM İÇİN İYİ'

Edirne'de Merkez ilçeye bağlı Üyüklütatar köyünde üretici Özcan Çetin de verimlerin iyi olduğunu belirterek, "Şu anda verimlerimiz yıl ortalamasında 750-800 kilo civarında bir verim bekliyoruz. Bu verim bizim için iyi. Sadece fiyatlar belirsiz. Fabrikacılar ürünümüzü şu anda almıyor. TMO'dan masrafımızı karşılayacak, üretimin devamını sağlayacak fiyat bekliyoruz. Çok büyük para peşinde değil üretici ama zararına da üretmek istemiyoruz. Devletimiz en azından bize sahip çıksın. Hem ülke kazansın hem çiftçi kazansın hem de bunu tüketen milletimiz kazansın, bunu istiyoruz" dedi.