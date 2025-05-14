Edirne\'de Kuraklıkla Mücadele İçin Sulama Yatırımları

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, tarım kenti Edirne'de kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla önemli sulama yatırımları yapıldığını söyledi.

Edirne'de, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Arabacı, törende yaptığı konuşmada, iklim değişikliği ve kuraklığın tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini ifade etti.

Çiftçilere destek olmak ve yaşanan sorunları tespit etmek için saha ekiplerinin kontroller gerçekleştirdiğini belirten Arabacı, "Buradaki amacımız üreticileri doğru bilgilendirmek. İklim değişikliği karşısında üreticilerimiz tarlalarına doğru uygulama yaptığında dekarda 50-100 kilograma varan verim artışı sağlayabiliyor." dedi.

Arabacı, son yıllarda bölgede ciddi bir kurak yaşandığını hatırlattı.

Suyun tarım için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Arabacı, sulamalı tarımın yaygınlaşması amacıyla yapılan projeleri memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Edirne'de kuraklığın etkilerini azaltmak ve toprakların suyla buluşmasını sağlamak amacıyla önemli devlet yatırımları yapıldığını aktaran Arabacı, şunları kaydetti:

"Kuraklıktan zarar görmememiz adına sulanabilir alanlarımızı çoğaltmamız gerekiyor. Bu anlamda Tarım ve Orman Bakanlığımız Meriç Sulaması Projesiyle 78 bin dekar araziyi sulayacak yatırım yaptı. Bu yatırımın ilk çalışmasına geçtiğimiz günlerde start verildi ve üreticileri suyla buluşturmaya başladık. Birinci etabı bitti, aşağı yukarı 50 bin dekarlık alana su veriliyor ve bu gerçekten güzel bir projeydi. Ayrıca ilimizde Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla geçtiğimiz yıl Çömlekköy Barajı projemiz başladı. Biz göreve geldiğimiz günden bugüne hep dile getirdik, söyledik. Kuraklık gerçekten çok ciddi boyutlarda. Bunları çözebilmenin tek yolu sulanabilir alanları çoğaltmak. O yüzden bu yapılan projelerle alakalı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bakanımıza, valimize ve emeği geçen herkese yapılan yatırımlar için çok teşekkür ediyorum."

Törene, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle çiftçiler katıldı.