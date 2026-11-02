Edirne\'de lise öğrencilerine Kızılaycılık ve akran nezaketi eğitimi düzenlendi

Türk Kızılay Edirne Şubesi tarafından lise öğrencilerine yönelik "Kızılaycılık ve Akran Nezaketi" eğitimi düzenlendi.

Türk Kızılay Edirne Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere Kızılayın faaliyetleri, dayanışma ve yardımlaşmanın önemi anlatıldı.

Akran nezaketinin ele alındığı eğitimde, öğrencilerin birbirlerine karşı saygılı, anlayışlı ve duyarlı davranmalarının önemi vurgulandı.

Program sonunda öğrencilere Kızılay bileklikleri hediye edildi.