Edirne'de Lunapark Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Edirne'de Lunapark Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Edirne\'de Lunapark Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
09.04.2026 00:39
Edirne'de 'Sıfır yer çekimi' oyun aletinden düşen Sedat Çoktaş, hastanede yaşamını yitirdi.

EDİRNE'de, lunaparkta 'Sıfır yer çekimi' isimli oyun aletinden düşerek ağır yaralanan Sedat Çoktaş (29), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Lozan Caddesi'nin Tunca ve Meriç köprüleri arasındaki lunaparkta meydana geldi. Lunapark çalışanları, bir kişinin 'Sıfır yer çekimi' isimli oyun aletinden düştüğünü gördü. İhbar üzerine lunaparka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olduğu anlaşılan Sedat Çoktaş, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çoktaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, Çoktaş'ın kaza geçirdiği lunaparkta gerekli önlemlerin alınıp, alınmadığı konusunda inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından lunapark sahibi ve 5 çalışan, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Edirne, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Lunapark Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Osmaniye’de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı Osmaniye'de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
İran’dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı İran'dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı
İran, Hürmüz Boğazı’nı iki hafta süreyle açtı İran, Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açtı

00:21
APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek
APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek
23:26
Alkollü Sürücü Polisi Kandırmaya Çalıştı
Alkollü Sürücü Polisi Kandırmaya Çalıştı
23:24
Okan Buruk’tan açıklama: İşte Osimhen’in geri dönüş maçı
Okan Buruk'tan açıklama: İşte Osimhen'in geri dönüş maçı
23:23
İsrail, Beyrut’u bir kez daha bombaladı
İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı
23:10
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia! Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
22:39
ABD ateşkesi bozmaya hazır Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln’de
ABD ateşkesi bozmaya hazır! Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln'de
SON DAKİKA: Edirne'de Lunapark Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Advertisement
