Edirne'de Meriç Nehri'nde kancabaş kayıklarla turistik turlar başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne'de Meriç Nehri'nde kancabaş kayıklarla turistik turlar başladı

Edirne\'de Meriç Nehri\'nde kancabaş kayıklarla turistik turlar başladı

Edirne Valiliği tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında Meriç Nehri'nde kancabaş tipi kayıklarla turistik turlar başladı. Edirne Valisi Yunus Sezer, nehirde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, nehir ve nehir etrafının güzel şekilde kullanılmasının hem Edirnelilerin hem de turistlerin ortak hayali olduğunu belirtti. Turistler, kayıklarla tarihi köprüleri ve Edirne'nin manzarasını görme imkanı bulacak. Ayrıca, Meriç Nehri'nin su sporları için de kullanılacağı ve burada Avrupa Şampiyonası'nın düzenleneceği açıklandı.

29.05.2024 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Valiliğince nehirlerin daha etkin kullanılması için başlatılan çalışmalar kapsamında Meriç Nehri'nde kancabaş tipi kayıklarla gezinti başladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer ve kurum müdürlerinin katılımıyla nehir kenarında düzenlenen programla nehirde turistik turlar başlatıldı.

Sezer, burada yaptığı konuşmada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ Başkanlığının Meriç Nehri kıyısında sürdürdüğü Millet Bahçesi çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Nehir ve nehir etraflarının en güzel şekilde kullanılmasının hem Edirnelilerin hem de turistlerin ortak hayali olduğunu belirten Sezer, "Nehrin her iki yakasının da yürüyüş alanlarıyla, bank alanlarıyla donatılması aynı zamanda da nehri kullanma noktasında da herkesin ortak düşüncesi, ortak anlayışı, ortak isteği var. Yürüyüş alanları kısa bir zaman içerisinde bitecek." dedi.

Ziyaretçilerin, kayıklarla yaptıkları gezide tarihi köprüleri ve Edirne'nin muhteşem manzarasını görme imkanı bulacağını anlatan Sezer, amaçlarının turizm ve kültürel değerleri ön plana çıkartarak, mevcut kaynakları gelen misafirlerin daha fazla hizmetine sunmak olduğunu bildirdi.

Sezer, kancabaş tipi 4 kayıkla nehirde gezinin başladığını belirtti.

Kürek sporuyla da Meriç öne çıkacak

Meriç'in aynı zamanda su sporlarıyla da verimli kullanılacağının altını çizen Sezer, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda burada su sporlarıyla ilgili bir merkez yapımının da projelendirme çalışmaları tamamlandı. Onunla ilgili de yapım çalışmalarına başlayacağız. Bu sene de burada malumunuz Avrupa Şampiyonası için hazırlık yapılıyor. Kürekte Avrupa Şampiyonası burada düzenlenecek.

Umarım Edirne'mize, güzel Edirne'mize güzel hizmet eder, gelen ziyaretçilerimizin de Edirne'mizin hem suyundan hem de bütün tarihi ve kültürel güzelliklerinden faydalanmalarına bir katkı sağlarız. bir farkındalık oluştururuz."

Konuşmaların ardından aralarında Trakya Üniversitesi RektörÜ Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Baro Başkanı Gökhan Karakoç, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve kurum müdürlerinin olduğu protokol üyeleri hizmete alınan kayıklarla nehirde gezinti yaptı.

Tanıtım amacıyla Osmanlı hanedan kıyafetleri giyen bir grup da gezintiye katıldı.

Edirne kırmızısı rengindeki "Mecidiye", "Meriç", "Arda" ve "Meriç" isimli 8 metre uzunluğunda, 14 kişi kapasiteli elektrik motorlu kayıklarla hafta içi ve hafta sonu 10.00 - 19.00 saatleri arası gezinti yapılabilecek.

Tur süresi 30 dakika olacak.

Kaynak: AA

Edirne Valiliği, Yunus Sezer, Meriç Nehri, Edirne, Meriç, Çevre, Kültür, Etkinlik, Turizm, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Meriç Nehri'nde kancabaş kayıklarla turistik turlar başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:35 Normalleşme süreci hız kesmiyor CHP’nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi Normalleşme süreci hız kesmiyor! CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Afganistan kararı Diplomatik pasaporta vize muafiyeti kaldırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan kararı! Diplomatik pasaporta vize muafiyeti kaldırıldı
08:58 Emekli temmuzda ne kadar zam alacak Masadaki rakam pek tatmin edici değil Emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masadaki rakam pek tatmin edici değil
06:39 Refah’ı kana bulayan İsrail, gece yarısı Han Yunus’a bomba yağdırdı Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti Refah'ı kana bulayan İsrail, gece yarısı Han Yunus'a bomba yağdırdı! Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
00:23 Zamanlama manidar İspanya’nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu’yu ziyaret etti Zamanlama manidar! İspanya'nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu'yu ziyaret etti
10:26 Surat ifadesine dikkat Roberto Carlos’un ağzından çıkanlar Arda Güler’i şaşkına çevirdi Surat ifadesine dikkat! Roberto Carlos'un ağzından çıkanlar Arda Güler'i şaşkına çevirdi
10:20 Serçe parmağını yiyen caniyle hastanede koğuş arkadaşı olmuş Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi Serçe parmağını yiyen caniyle hastanede koğuş arkadaşı olmuş! Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi
09:45 Ailesine edilen küfürler bardağı taşırdı Victor Nelsson Galatasaray’dan ayrılıyor Ailesine edilen küfürler bardağı taşırdı! Victor Nelsson Galatasaray'dan ayrılıyor
09:44 Araç muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı Araç muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı
09:35 Kuru ekmek vererek kendisine alıştırdığı köpeğe tecavüz etti Kuru ekmek vererek kendisine alıştırdığı köpeğe tecavüz etti
09:32 Ümit Özat’tan Okan Buruk’a: Ahlaksız, yerden bitme Ümit Özat'tan Okan Buruk'a: Ahlaksız, yerden bitme
09:25 Kamyonetini kreş otoparkına çeken sürücü, aracın içinde kendini tatmin etti Kamyonetini kreş otoparkına çeken sürücü, aracın içinde kendini tatmin etti
09:05 Deniz Akkaya “Yine olan bana oldu“ deyip devlet korumasına alınan kızının durumunu anlattı Deniz Akkaya "Yine olan bana oldu" deyip devlet korumasına alınan kızının durumunu anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 13:48:42. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Meriç Nehri'nde kancabaş kayıklarla turistik turlar başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement