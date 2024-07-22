Edirne'de Meriç Nehri'ne giren 3 gençten 2'si hayatını kaybetti - Son Dakika
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Edirne'de Meriç Nehri'ne giren 3 gençten 2'si hayatını kaybetti

Edirne\'de Meriç Nehri\'ne giren 3 gençten 2\'si hayatını kaybetti

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde üç genç, Meriç Nehri'ne girdi. Nehirde yüzen S.Y.D. ve M.T. gözden kayboldu. Olay yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmaları sonucunda dalgıç polisler tarafından 2 gencin cesedi sudan çıkarıldı. Edirne Valisi Yunus Sezer, bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

22.07.2024 19:17
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Edirne'de Meriç Nehri'ne giren 3 gençten 2'si hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi'nde, üç arkadaş Meriç Nehri'ne girdi.

Nehirde yüzen gençlerden S.Y.D. (14) ve M.T. (18) bir süre sonra gözden kayboldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Meriç Nehri'nde kaybolan S.Y.D. ve M.T'nin bulunması için arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünden dalgıç polisler de katıldı.

Nehre giren dalgıç polisler 2 gencin cesetlerini sudan çıkardı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

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