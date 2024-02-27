Edirne'de Meriç ve Tunca Nehirleri Düşük Seviyede Akıyor - Son Dakika
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Edirne'de Meriç ve Tunca Nehirleri Düşük Seviyede Akıyor

Edirne\'de Meriç ve Tunca Nehirleri Düşük Seviyede Akıyor

Edirne'de kış aylarında yeterli yağışın düşmemesi nedeniyle Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi düşük seviyede seyrediyor. Meriç'in debisi saniyede 42 metreküp, Tunca'nın debisi ise saniyede 4 metreküp olarak ölçüldü. Su seviyesinin azalmasıyla Meriç'in yatağındaki kum adacıkları oluştu ve kuşların uğrak yeri haline geldi. Edirne'de hafta boyunca yağış beklenmiyor ve hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

27.02.2024 10:53  Güncelleme: 10:56
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Kış aylarında yeterli yağışın düşmediği Edirne'de, Meriç ve Tunca nehirleri düşük seviyede akıyor.

Bölgenin önemli su kaynaklarından Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi, Edirne'deki kuraklık nedeniyle mevsim normallerinin altına düştü.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü istasyonunda yapılan son ölçümde Meriç'in debisi saniyede 42 metreküp olarak belirlendi.

Debinin düşmesi ve su seviyesinin azalmasıyla Meriç'in yatağındaki bazı bölgelerde kum adacıkları ortaya çıktı. Kum adacıkları kuşların uğrak yeri oldu.

Tunca'nın debisi de saniyede 4 metreküp olarak ölçüldü.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte hafta boyunca yağış beklenmiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Meriç ve Tunca Nehirleri Düşük Seviyede Akıyor - Son Dakika

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