Edirne\'de Mevlid-i Nebi\'de Hz. Muhammed\'in güzel ahlakı anlatıldı, Vali Sezer katıldı

Edirne'de düzenlenen Mevlid-i Nebi programında Hz. Muhammed'in hayatı ve güzel ahlakının günlük yaşama yansıtılmasının önemi anlatıldı.

Edirne İl Müftülüğünce Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, ilahi ve kaside dinletisi ile sinevizyon gösteriminin ardından açılış konuşmalarıyla devam etti.

İl Müftüsü Burhan Çakır, konuşmasında Hz. Muhammed'in hayatının ve güzel ahlakının Müslümanlar için örnek teşkil ettiğini belirterek, "Peygamber Efendimizin hayatını ve güzel ahlakını anlamak, onun örnek davranışlarını hayatımıza yansıtmak büyük önem taşıyor. Katılımcıların bu programdan istifade etmesini diliyor, programımıza katılan protokol üyelerine ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Doç. Dr. Burhan İşliyen de konuşmasında Hz. Muhammed'in hayatından örnekler vererek onun ahlakının günlük yaşamdaki karşılığı üzerinde durdu.

İnsanların kendi davranışlarını sorgulaması gerektiğini belirten İşliyen, özellikle gençlerin Hz. Muhammed'in hayatını okuyup öğrenmesinin, çocukların da onun örnek kişiliğiyle yetiştirilmesinin önemine değindi.

Hz. Muhammed'in aile hayatının sevgi ve merhamet açısından örnek alınması gerektiğini vurgulayan İşliyen, kızı Hz. Fatıma ile ilişkisinin baba-kız arasındaki sevgi ve güzel iletişimi ortaya koyduğunu ifade etti.

Paylaşma ve ikram etmenin de bu ahlakın önemli bir parçası olduğunu dile getiren İşliyen, Hz. Muhammed'e duyulan sevginin yalnızca sözlerle sınırlı kalmaması, aile ilişkilerinden arkadaşlıklara ve insanlarla iletişime kadar günlük hayatın her alanında davranışlarla gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Programa, Vali Yunus Sezer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Müftüsü Burhan Çakır, Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Doç. Dr. Burhan İşliyen, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.