Edirne'de polis ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Atatürk Bulvarı'nda yaptığı denetimlerde, 80 motosiklet kontrol edildi, 25 sürücüye toplam 32 bin lira ceza uygulandı.
Kontrollerde 2 motosiklet trafikten men edildi. Denetimlerde ayrıca sürücülere reflektörlü kol bandı hediye edildi.
Motosiklet sürücüleri ise kentteki bozuk yollardan dolayı mağduriyet yaşadıklarını, bazen motosikletten düşüp yaralandıklarını belirtiler.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Motosiklet Denetimi: 25 Sürücüye Ceza - Son Dakika
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