Edirne'de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

EDİRNE'de 2 motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Talatpaşa Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. İ.M. yönetimindeki elektrikli motosiklet ile E.G.'nin kullandığı 22 NK 700 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerde bulunan 3 kişi, yola savruldu. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan İ.M., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Umut IŞIK/ EDİRNE,