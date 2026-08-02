Edirne\'de Motosiklet Kazası

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü B.S. (53), yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Keşan-Enez kara yolu Siğilli köyü mevkisinde meydana geldi. Keşan'dan Enez yönüne giden B.S. idaresindeki 34 GSA 14 plakalı motosiklet, Siğilli köyü mevkisinde aynı istikamette giden E.Ö.E. (35) yönetimindeki 34 FUG 391 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, devrilen motosikletten düşen sürücü B.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. B.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.