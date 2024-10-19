Edirne\'de Muhtarlar Günü Töreni

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Edirne'de Muhtarlar Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlene tören saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Edirne Köy ve Mahalle Muhtarları Federasyonu Başkanı Fatih Kıyga anıta çelenk sundu.

Kıyga, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, muhtarların vatandaş ve devleti temsil gibi önemli bir sorumluluğu yerine getirdiğini belirtti.

Muhtarların devletin gözü ve kulağı olduğunu anlatan Kıyga, "Altyapı çalışmalarından nüfus hizmetlerine, asayiş çalışmalarından eğitim hizmetlerine kadar vatandaşa hizmet yolunda muhtarlarımızın üstlendikleri bu misyon önemini ilk gün ki gibi muhafaza etmektedir. Demokrasisinin ilk halkasını oluşturan muhtarlarımız vatandaşlarımızla kamu arasında köprü vazifesi görmektedir." dedi

Törene CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Edirne Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Aykut Yaman ve mahalle muhtarları katıldı.

Törenin ardından Kıyga, Yaman ve muhtarlardan oluşan heyet, Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti.