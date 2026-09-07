Edirne'de mutfak tüpünün parlamasıyla çıkan yangında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de mutfak tüpünün parlamasıyla çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Edirne\'de mutfak tüpünün parlamasıyla çıkan yangında 1 kişi yaralandı
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Edirne'nin İskender köyünde bir evde mutfak tüpünü yakmak isteyen F.T., tüpün parlaması sonucu hafif yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Edirne'de bir evde mutfak tüpünün parlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi hafif yaralandı.

İskender köyünde bir evde temizlik yapan F.T., mutfakta tüpü yakmak istediği sırada tüp parladı.

Parlamanın ardından çıkan yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen F.T., itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.

Hafif yaralanan F.T'ye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Kaynak: AA

Acil Durum, İskender, İtfaiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de mutfak tüpünün parlamasıyla çıkan yangında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de mutfak tüpünün parlamasıyla çıkan yangında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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