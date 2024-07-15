Edirne'de Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'de, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediği iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dijital dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemlerini kullanarak "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işleyen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alınırken evlerinde yapılan aramalarda 6 cep telefonu, 9 sim kart, hafıza kartları ve bilgisayar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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