Edirne\'de okul bahçe görevlilerine oryantasyon eğitimi başladı

Edirne'de okul bahçe görevlilerine yönelik oryantasyon eğitimi başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen programın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, okul bahçelerinde görev yapan personelin sorumluluklarının eğitim ortamının düzeni ve güvenliği açısından önem taşıdığını belirtti.

Eğitim kapsamında görevlilere, görev ve sorumlulukları, okul bahçelerinin düzeni, öğrenci güvenliği, iletişim, iş sağlığı ve güvenliği ile karşılaşılabilecek durumlarda izlenecek yöntemlere ilişkin bilgi veriliyor.