Edirne\'de okul sporları için koordinasyon toplantısı düzenlendi

Edirne'de 2026-2027 eğitim-öğretim yılında yürütülecek okul sporları çalışmalarının değerlendirildiği koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlüğün toplantı salonunda düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Müzekka Bayrak, Spor Şube Müdürü Murat Ulaştır ve okul müdürleri katıldı.

Toplantıda, öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımının artırılması ve okul sporlarının daha etkin yürütülmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Okuldan Spora, Okul Sporları ve Mahalle Ligi projelerinin de ele alındığı toplantıda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yeni dönemde gerçekleştirilecek faaliyetler görüşüldü.

Öğrencilerin sporla daha fazla buluşmasına yönelik çalışmaların kurumlar arası koordinasyon içinde sürdürülmesi kararlaştırıldı.