Edirne'de Okula Merhaba Satranç Turnuvası'nda öğrenciler hamle yaptı
Edirne'de yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla Okula Merhaba Satranç Turnuvası düzenlendi. Gençlik Merkezi Satranç Salonu'nda hafta sonu yapılan turnuvada sporcuların yeni döneme sportif etkinlikle başlaması amaçlandı.
Edirne'de yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla Okula Merhaba Satranç Turnuvası düzenlendi.
Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu Gençlik Merkezi Satranç Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya sporcular katıldı.
Yeni eğitim - öğretim yılının başlangıcı dolayısıyla düzenlenen turnuvada öğrenciler satranç oynadı.
Turnuvada sporcuların yeni eğitim dönemine sportif bir etkinlikle başlaması amaçlandı.
Açıklamada, turnuvaya katılan sporcular tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Okula Merhaba Satranç Turnuvası'nda öğrenciler hamle yaptı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?