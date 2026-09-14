Edirne\'de Okula Merhaba Satranç Turnuvası\'nda öğrenciler hamle yaptı

Edirne'de yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla Okula Merhaba Satranç Turnuvası düzenlendi.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu Gençlik Merkezi Satranç Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya sporcular katıldı.

Yeni eğitim - öğretim yılının başlangıcı dolayısıyla düzenlenen turnuvada öğrenciler satranç oynadı.

Turnuvada sporcuların yeni eğitim dönemine sportif bir etkinlikle başlaması amaçlandı.

Açıklamada, turnuvaya katılan sporcular tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi.