Edirne\'de Okuldan Spora ve Mahalle Ligi\'nde sporcu sayısı 15 bin 600\'e ulaştı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Mahalle Ligi ve Okuldan Spora projelerine ilginin arttığını belirtti.

Sezer, Amatör Spor Haftası kapsamında Edirne Spor Salonu'nda düzenlenen Okuldan Spora Sezonu açılışı ve Yılın Enleri Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, Okuldan Spora ve Mahalle Ligi projelerinin 2 yıldır sürdüğünü anımsattı.

Projelere katılan öğrencilere yeni spor malzemelerinin alındığını belirten Sezer, "Bu sene yeni spor malzemelerine kavuştuk. Bu senenin spor rengi yeşil. Malzemeleriniz hayırlı olsun, güle güle kullanın. Geçen sene 14 bin 700'dü sporcu sayımız bu sene 15 bin 600'e ulaştık. İnşallah Okuldan Spora ve Mahalle Ligi'nde sporcu sayısı artarak devam edecek." dedi.

Sezer, yurt içi ve yurt dışındaki yarışmalarda dereceye giren sporcuları da tebrik ederek protokolle birlikte hediyelerini verdi.

İl Gençlik ve Spor Müdür Vekili Zekeriya Bayrak da amatör sporun sağlıklı nesiller yetiştirerek gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın en büyük arçalarından birisi olduğunu belirterek Okuldan Spora ve Mahalle Ligi projelerinin de bu anlayışın önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Sporcuların branşlarıyla ilgili gösteri sunduğu programa İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, MHP İl Başkanı Ahmet Biçer ve Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Muzaffer Yıldırım da katıldı.