Edirne'de Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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Edirne'de Orman Yangını Kontrol Altında

Edirne Keşan'daki orman yangını itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

07.11.2024 22:59
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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Gökçetepe köyü sahil kesiminde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede yangın söndürme çalışmalarını takip eden Gökçetepe Köyü Muhtarı Abdullah Kemik, dumandan etkilendi. Olay yerinde bulunan ambulansta müdahale edilen Kemik'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. İtfaiyenin bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika

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