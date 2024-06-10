Edirne'de Ormanlara Girişler Yasaklandı - Son Dakika
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Edirne'de Ormanlara Girişler Yasaklandı

Edirne Valiliği tarafından alınan kararla, ormanlık alanlara girişler bugünden itibaren 15 Ekim'e kadar yasaklandı. Kararın sebebi, artan hava sıcaklıklarıyla birlikte orman yangınlarının önlenmesi amacıyla alındı. Kısıtlamadan orman üretimi, tarım, hayvancılık gibi faaliyetlerde bulunanlar muaf tutulacak. Ancak mangal yakmak, kamp yapmak gibi faaliyetler yasaklanacak ve yasağa uymayanlara cezai işlem uygulanacak.

10.06.2024 20:36
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EDİRNE Valiliği tarafından alınan kararla ormanlara görevliler dışında girişler, bugünden itibaren 15 Ekim'e kadar yasaklandı.

Edirne Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yaz mevsimiyle birlikte bölgede hava sıcaklıklarında görülen artışların ormanlık alanda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınlarının meydana gelebileceği değerlendirildiğinden ormanlık alanlara girişlerin 10 Haziran 2024-15 Ekim 2024 tarihleri arasında kısıtlandığı bildirildi. Orman üretiminde çalışanlar, tarım, hayvancılık, arıcılık gibi zirai faaliyetlerde bulunanlar kısıtlamadan muaf tutuldu. Orman ya da tabiat parklarında piknik yapmak, spor, yürüyüş yapmak gibi faaliyetlerin serbest bırakıldığı kısıtlama kararında bu alanlar dışındaki ormanlık alanlarda mangal yakmak, tüp kullanmak, kamp yapmak, nargile ve her türlü ateş yakmak ise yasaklandı. Öte yandan her türlü anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden toplanan dalların ve bitki örtüsünün yakılması da yasaklandı. Yasak kapsamında ormanlık alanlara yakın yerlerde gerçekleştirilecek düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına da izin verilmeyecek. Yasağa uymayanlar hakkında ise '6831 sayılı orman kanunu', 'Türk ceza kanunu' ve 'Kabahatler kanunu' uyarınca idari ve adli işlem yapılacak.

Kaynak: DHA

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