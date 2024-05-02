Edirne'de Otobüste Yapılan Aramada Gümrük Kaçağı Takı Malzemeleri ve Elektronik Ürünler Ele Geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de Otobüste Yapılan Aramada Gümrük Kaçağı Takı Malzemeleri ve Elektronik Ürünler Ele Geçirildi

Edirne\'de Otobüste Yapılan Aramada Gümrük Kaçağı Takı Malzemeleri ve Elektronik Ürünler Ele Geçirildi

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan bir otobüs aramasında, kaçakçılığın önlenmesine yönelik olarak 5 bin 366 takı malzemesi, 3 asansör kartı, kontaktör ve elektronik devre ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

02.05.2024 16:57
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Edirne'de bir otobüste yapılan aramada gümrük kaçağı çok sayıda takı malzemesi ve elektronik ürünler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir otobüste yaptığı aramada 5 bin 366 takı malzemesi, 3 asansör kartı, kontaktör, ve elektronik devre ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Otobüste Yapılan Aramada Gümrük Kaçağı Takı Malzemeleri ve Elektronik Ürünler Ele Geçirildi - Son Dakika

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