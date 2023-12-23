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Edirne'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Edirne'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazada iki otomobil çarpıştı ve olay yerinde hayatını kaybeden sürücü dışında diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Edirne\'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı
23.12.2023 - 16:31,
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Edirne'nin Keşan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Küçükdoğanca köyü kavşağında G.Ö'nün kullandığı 59 AGP 439 plakalı otomobille, O.G'nin yönetimindeki 22 FU 122 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü G.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücü O.G. ile araçlarda yolcu olarak bulunan M.A, H.D. R.F ve Y.K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık görevlilerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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