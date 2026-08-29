Edirne'de Otomobil-Motosiklet Çarpıştı
Edirne'de motosiklet ve otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı.
Edirne'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
E.Ö. idaresindeki 22 AAB 256 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda, S.A. yönetimindeki 33 BEJ 833 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü S.A. ile arkasında bulunan B.A. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Otomobil-Motosiklet Çarpıştı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?