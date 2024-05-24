Edirne'de otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Havsa'daki denetimlerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, 40 gram skunk, hassas terazi ve cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli H.K'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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