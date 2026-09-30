Edirne'de palamut erken geldi, balıkçı Çimen tanesinin 125 lira olduğunu söyledi - Son Dakika
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Edirne'de palamut erken geldi, balıkçı Çimen tanesinin 125 lira olduğunu söyledi

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Edirne\'de palamut erken geldi, balıkçı Çimen tanesinin 125 lira olduğunu söyledi
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Edirne'de balıkçı tezgahlarında palamut bolluğu yaşanıyor. Balıkçı Yusuf Çimen, palamut sezonunun bu yıl önceki yıllara göre erken başladığını, havaların soğumasıyla talebin arttığını ve palamudun tanesinin 125 lira olduğunu, bir tanesinin 1 kilo 200 gram geldiğini söyledi.

Edirne'de balıkçı tezgahlarında palamut bolluğu yaşanıyor.

Balıkçı Yusuf Çimen, AA muhabirine palamut sezonunun bu yıl önceki yıllara göre erken başladığını söyledi.

Palamudun normalde eylül ayının ortalarından itibaren görülmesini beklediklerini belirten Çimen, "Şu an palamudun bir tanesi 125 lira. Balığın bir tanesi 1 kiloya yakın geliyor, 1 kilo 200 gram. Palamut bu sene çok erken geldi, ağustosta balık vardı, palamut vardı. Normalde palamudun olması eylül sonuydu." dedi.

Çimen, havaların soğumasıyla vatandaşların balığa talebinin arttığını ifade etti.

Balık almak için tezgaha gelen Yener Kayın da çocuklarının palamudu sevdiğini söyledi.

Palamudun bu yıl bol çıktığını belirten Kayın, "Bu sene bol çıktı, fiyatlar da gayet normal. Ben herkese yemesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
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