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Edirne'de PKK/KCK, DHKP/C ve FETÖ/PDY şüphelilerine tutuklama - Son Dakika
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Edirne'de PKK/KCK, DHKP/C ve FETÖ/PDY şüphelilerine tutuklama

Edirne'de son 2 gün içerisinde yakalanan terör örgütü PKK/KCK, DHKP/C ve FETÖ/PDY şüphelileri adliyeye sevk edildi. M.D.K., F.S. ve B.Y. tutuklanırken, M.A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne\'de PKK/KCK, DHKP/C ve FETÖ/PDY şüphelilerine tutuklama
17.01.2024 - 19:14,  Güncelleme: 19:16
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3 TUTUKLAMA

Edirne'de, son 2 gün içerisinde Yunanistan'a kaçmaya çalışırken İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınan terör örgütü PKK/KCK şüphelileri M.D.K. ve M.A.Ö. ile DHKP/C şüphelisi F.S. ve FETÖ/PDY şüphelisi B.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.D.K., F.S. ve B.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, M.A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE,

Kaynak: DHA
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