Edirne'de Polis Eşleri Kermesi Düzenlendi - Son Dakika
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Edirne'de Polis Eşleri Kermesi Düzenlendi

Edirne\'de Polis Eşleri Kermesi Düzenlendi

Polis Eşleri Derneği, eğitim ve sağlık harcamalarına destek için kermes düzenledi.

04.10.2024 14:22
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Polis Eşleri Derneği Edirne Şubesince teşkilat mensuplarının ailelerinin eğitim ve sağlık harcamalarına destek olmak amacıyla kermes düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Kaleiçi Polis Parkı'nda düzenlenen açılışta yaptığı konuşmada, kermesin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Emniyet mensupları olarak kendilerini halkın huzur ve güvenliğine adadıklarını belirten Karaburun, "Biz bunu yaparken eş ve çocuklarımız aslında bizden daha fazla özveride bulunuyorlar. Sizlerin güvenliği için 24 saat polisimiz, bekçimiz, komiserimiz, müdürlerimiz sahada çalışırken onların eşleri, çocukları onları evde aslında dört gözle bekliyorlar. Ama biz bu işleri ulviyetine, kutsiyetine inanarak yapıyoruz. Halkımızın gönlündeki yerimizi bu katılımla karşılaştığımızda anlıyoruz ve karşılıksız bir şekilde bu işi yapmaktan iftihar ve mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Polis Eşleri Derneği Edirne Şubesi Başkanı Aynur Karaburun da dayanışma, dostluk ve birlikte üretmenin önemini vurgulamak için bir arada olduklarını belirtti.

Emniyet teşkilatının bir parçası olarak hem kendi aralarındaki bağı hem de Edirne halkıyla olan bağlarını güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade eden Karaburun, "Açılışını gerçekleştirdiğimiz kermes, bu hedeflerimize ulaşmak için bir fırsattır. Buradan elde edeceğimiz gelir, derneğimizin sosyal projelerine ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmamıza yardımcı olacaktır. Hep birlikte daha güçlü bir toplum oluşturmak için atılan bu adımda sizlerin katkıları bizler için çok değerlidir. Kermesimizde yer alan her standın arkasında emek veren, düşünen ve üreten birçok arkadaşımız vardır. Onların özverisi ve yaratıcılığı sayesinde bu etkinlik hayata geçirildi." dedi.

Açılışın ardından, Karaburun çifti, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Vali Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer ve davetliler teşkilat mensuplarının ve gönüllülerin satış yaptığı stantları gezerek alışveriş yaptı.

Kermese kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

3-sayfa, Güncel, edirne, Yaşam, Son Dakika

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