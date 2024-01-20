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Edirne'de polisleri taşıyan servis aracı ile otobüs çarpıştı: 10'u polis, 11 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de polisleri taşıyan servis aracı ile otobüs çarpıştı: 10'u polis, 11 kişi hafif yaralandı

Edirne'de Kapıkule Gümrük Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan servis aracı ile turist taşıyan bir otobüs çarpıştı. Kazada 10'u polis, toplamda 11 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı, ancak araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.

Edirne\'de polisleri taşıyan servis aracı ile otobüs çarpıştı: 10\'u polis, 11 kişi hafif yaralandı
20.01.2024 - 20:19,
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Edirne'de polisleri taşıyan servis aracı ile otobüsün çarpışması sonucu 10'u polis, 11 kişi hafif yaralandı.

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan 22 DH 245 plakalı servis aracıyla Sıddık Bozdoğan idaresindeki turist taşıyan 34 GPC 799 plakalı otobüs, Edirne-Kapıkule kara yolunun 6. kilometresinde çarpıştı.

Kazada hafif yaralanan 10'u polis 11 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kaza yerine gelerek bilgi aldı, polislere geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların yoldan çekilmesi sonrası normale döndü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Edirne'de polisleri taşıyan servis aracı ile otobüs çarpıştı: 10'u polis, 11 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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