Edirne'de Pompalı Tüfekle Yaralama

Edirne'de husumetlisi olduğu öne sürülen kişiyi parkta pompalı tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı.
T.A. (18), aralarında husumet bulunduğu iddia edilen H.G.'nin (18) TOKİ Konutları'ndaki parkta oturduğunu öğrendi.
Evinden aldığı pompalı tüfekle parka giden T.A, H.G'ye ateş açtı.
Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan H.G, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan olayın ardından kaçan şüpheli T.A, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
